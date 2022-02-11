Премьер Эстонии сомневается, что Берлин позволит передать Украине гаубицы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас скептически настроена по поводу того, что Берлин может предоставить разрешение на передачу гаубиц из запасов ГДР Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Немецкое правительство по-прежнему держит Эстонию в неопределенности относительно того, разрешат ли ей доставить в Украину девять гаубиц из запасов ГДР. Премьер-министр Кая Каллас заявила после встречи с канцлером Олафом Шольцом в Берлине, что официального ответа на запрос Министерства обороны Эстонии до сих пор нет.

"Если вы посмотрите на их общественное мнение, то больше похоже, что это будет нет", - сказала Каллас.

Бундесвер сначала доставил девять гаубиц в Финляндию, а оттуда – в Эстонию. В контракте урегулировано, что Германия должна согласиться на передачу оружия другой стране. Гаубицы весом более трех тонн и длиной ствола почти пять метров были разработаны в Советском Союзе в 1950-х годах. Они могут поражать войска или танки противника на расстоянии до 15 км.

Процесс утверждения стал символом для критикующих Германию за отказ от продажи оружия Украине. Федеральное правительство отказывается поставлять летальное оружие Украине, поскольку не желает доставлять оружие в кризисные районы.

Заявление Эстонии на передачу гаубиц рассматривается с конца декабря. Каллас удивлена, какие горячие обсуждения она вызвала. "Нам немного неудобно быть в центре этой дискуссии", – сказала премьер.

Ранее западные СМИ сообщали, что Германия блокирует передачу гаубиц, а представитель правительства Эстонии сказал, что Таллин все еще пытается убедить Берлин изменить мнение.

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