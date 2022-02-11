Німеччина зніме деякі ковідні обмеження наступного тижня

Німеччина наближається до піку пандемії коронавірусу і наступного тижня почне послаблювати деякі обмеження з метою скасування додаткових заходів навесні.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц у своєму виступі у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

"Наукові прогнози показують нам, що пік хвилі не за горами", - сказав Шольц у своїй промові у верхній палаті парламенту Бундесраті.

"Це дозволяє нам на зустрічі між федеральним урядом і землями наступного тижня зробити перші кроки з послаблення заходів та розглянути додаткові кроки на весну", - додав він.

За словами Шольца, система охорони здоров'я поки що витримує кризу, незважаючи на велике навантаження на лікарів та персонал клінік. Таким чином, каже канцлер, застосовані обмеження спрацювали.

Шольц закликав населення знову вакцинуватись і водночас виступив за загальнообов’язкову вакцинацію.

У п’ятницю Конституційний суд Німеччини відхилив термінову скаргу проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу співробітників охорони здоров'я та медико-санітарних працівників. З огляду на рішення суду вимога про вакцинацію персоналу клінік та установ з догляду може набути чинності в середині березня.

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