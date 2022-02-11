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Германия снимет некоторые ковидные ограничения на следующей неделе

Пятница, 11 февраля 2022, 11:55

Германия приближается к пику пандемии коронавируса и на следующей неделе станет ослаблять некоторые ограничения с целью отмены дополнительных мер весной.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в своем выступлении в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

"Научные прогнозы показывают нам, что пик волны не за горами", – сказал Шольц в своей речи в верхней палате парламента Бундесрате.

"Это позволяет нам на встрече между федеральным правительством и землями на следующей неделе сделать первые шаги по ослаблению мер и рассмотреть дополнительные шаги весной", - добавил он.

По словам Шольца, система здравоохранения пока выдерживает кризис, несмотря на большую нагрузку на врачей и персонал клиник. Таким образом, говорит канцлер, примененные ограничения сработали.

Шольц призвал население снова вакцинироваться и выступил за общеобязательную вакцинацию.

В пятницу Конституционный суд Германии отклонил срочную жалобу против обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников здравоохранения и медико-санитарных работников. Учитывая решение суда, требование о вакцинации персонала клиник и учреждений по уходу может вступить в силу в середине марта.

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