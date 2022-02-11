ЄС продовжує свою діяльність в Україні, про евакуацію поки не йдеться – речник

В ЄС стверджують, що продовжують звичну діяльність в Україні, хоча планування на випадок непередбачуваних ситуацій ведеться.

Таким чином представник Єврокомісії Петер Стано прокоментував заклики керівництва США до американських громадян негайно залишити Україну, повідомляє "Європейська правда".

Він повторив, що ЄС стурбований військовим нарощуванням на кордонах України і робить все можливе, щоб досягти деескалації ситуації.

"Коли йдеться про евакуацію, то кожна країна має власну мотивацію і критерії для рішення про те, чи є потреба в евакуації громадян. Що ж до країн ЄС, то ми продовжуємо нашу діяльність в Україні як і раніше" - сказав Стано.

За його словами, Брюссель постійно проводить оцінку ситуації в консультаціях з державами-членами в безпосередній близькості з Україною.

"Звісно ми стурбовані, ми стежимо за розвитком ситуації дуже пильно. Планування на випадок непередбачуваної ситуації відбувається, але ми зберігаємо нормальну діяльність в Україні, як це було з самого початку кризи" - наголосив речник.

Раніше президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація може швидко "зійти на божевілля".

Нагадаємо, The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомила, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.