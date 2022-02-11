ЕС продолжает свою деятельность в Украине, об эвакуации пока речь не идет – спикер

В ЕС утверждают, что продолжают привычную деятельность в Украине, хотя планирование на случай непредвиденных ситуаций ведется.

Так представитель Еврокомиссии Петер Стано прокомментировал призывы руководства США к американским гражданам немедленно покинуть Украину, сообщает "Европейская правда".

Он повторил, что ЕС озабочен военным наращиванием на границах Украины и делает все возможное, чтобы добиться деэскалации ситуации.

"Когда речь идет об эвакуации, то каждая страна имеет свою мотивацию и критерии для решения о том, есть ли потребность в эвакуации граждан. Что касается стран ЕС, то мы продолжаем нашу деятельность в Украине по-прежнему" - сказал Стано.

По его словам, Брюссель постоянно производит оценку ситуации в консультациях с государствами-членами в непосредственной близости с Украиной.

"Конечно, мы обеспокоены, мы следим за развитием ситуации очень пристально. Планирование на случай непредсказуемой ситуации происходит, но мы сохраняем нормальную деятельность в Украине, как это было с самого начала кризиса", - подчеркнул спикер.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, поскольку ситуация может быстро "перейти к безумию".

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в среду сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для помощи в эвакуации американцев из Украины.

По данным издания, часть военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса приступит к созданию блокпостов и других объектов на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к обслуживанию американцев. Военные будут оказывать материально-техническую поддержку, чтобы помочь координировать эвакуацию, а не летать на самолетах непосредственно в Украину, чтобы вывезти американских граждан.

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