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Франція скасує вимогу масок у закладах, куди впускають з довідкою про ковід-щеплення

П'ятниця, 11 лютого 2022, 15:19

Уряд Франції анонсував скасування з кінця лютого вимогу маски у всіх закритих приміщеннях, для допуску у які вимагають показати довідку про наявність щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З 28 лютого маска перестане бути обов’язковою у всіх закладах, на вході до яких перевіряють наявність щеплення - окрім транспорту. 

"Маска залишиться обов’язковою у транспорті і закритих приміщеннях, для допуску у які не вимагається "вакцинна перепустка". В інших закритих приміщеннях, де вимагається "вакцинна перепустка", маска більше не буде обов’язковою", - зазначають у комюніке. 

Оголошення стало несподіванкою, попри те, що країна нещодавно почала пом’якшувати карантинні обмеження. 

З 2 лютого зняли обмеження на кількість гостей для концертних залів, спортивних матчів та інших заходів. Дистанційна робота більше не є обов'язковою, хоча це, як і раніше, рекомендовано.

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Франція Коронавірус

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