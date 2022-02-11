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Франция отменит требование масок в заведениях, куда впускают со справкой о прививке

Пятница, 11 февраля 2022, 15:19

Правительство Франции анонсировало отмену с конца февраля требование маски во всех закрытых помещениях, для допуска в которые требуют показать справку о прививке от коронавируса.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С 28 февраля маска перестанет быть обязательной во всех заведениях, на входе в которые проверяют наличие прививки – кроме транспорта.

"Маска останется обязательной в транспорте и закрытых помещениях, для допуска в которые не требуется "вакцинный пропуск". В других закрытых помещениях, где требуется "вакцинный пропуск", маска больше не будет обязательной", - отмечают в коммюнике.

Объявление стало неожиданностью, несмотря на то, что страна недавно стала смягчать карантинные ограничения.

Со 2 февраля сняли ограничения на количество гостей для концертных залов, спортивных матчей и других мероприятий. Дистанционная работа больше не является обязательной, хотя это по-прежнему рекомендовано.

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Франция Коронавирус

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