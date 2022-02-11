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Байден проведе відеозустріч з лідерами ЄС, НАТО, Німеччини, Франції і ще кількох країн

П'ятниця, 11 лютого 2022, 17:58

Президент США Джо Байден у п'ятницю проведе розмову з трансатлантичними лідерами, щоб обговорити триваюче військове нарощування Росії навколо України.

Про це повідомляє Білий дім, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Переговори почнуться о 18:00 за Києвом.

За інформацією Білого дому, у розмові візьмуть участь лідери Канади, Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії та НАТО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація може швидко зійти на божевілля.

 The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомила, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.

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Байден

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