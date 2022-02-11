Байден проведет видеовстречу с лидерами ЕС, НАТО, Германии, Франции и еще нескольких стран

Президент США Джо Байден в пятницу проведет разговор с трансатлантическими лидерами, чтобы обсудить продолжающееся военное наращивание России вокруг Украины.

Об этом сообщает Белый дом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Переговоры начнутся в 18.00 по Киеву.

По информации Белого дома, в разговоре примут участие лидеры Канады, Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании и НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, поскольку ситуация может быстро "перейти к безумию".

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в среду сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для помощи в эвакуации американцев из Украины.

По данным издания, часть военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса приступит к созданию блокпостов и других объектов на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к обслуживанию американцев.

Военные будут оказывать материально-техническую поддержку, чтобы помочь координировать эвакуацию, а не летать на самолетах непосредственно в Украину, чтобы вывезти американских граждан.