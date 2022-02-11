Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Австрія підтримає санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну - глава МЗС

П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:49

Австрія підтримає жорстку відповідь Євросоюзу, включаючи призупинення газопроводу "Північний потік — 2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг в інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

"Чи готові ми підтримати санкції? Так. Я впевнений, що буде єдина відповідь і Австрія є частиною цього консенсусу", - сказав Шалленберг.

Міністр додав, що ЄС має "величезний економічний важіль" і має без вагань використовувати його.

У той час як Європейська комісія готує ґрунт для можливості введення нових санкцій проти Росії, кілька дипломатів заявили цього тижня, що Австрія приєдналася до Угорщини у спробі пом'якшити ці зусилля через економічні зв'язки країни з Росією.

Але Шалленберг сказав, що хоч би які дебати велися з приводу деталей, ніхто не повинен сумніватися в тому, що Австрія підтримує використання "великої палиці". Відзначивши, що Відень ближче до України, ніж до західного кордону Австрії, Шалленберг сказав, що криза в цій країні мала прямий вплив на його країну.

"Безпека України — це наша власна безпека", — сказав міністр, який цього тижня відвідав Київ та Донбас разом зі своїми колегами з Чехії та Словаччини.

"Для когось у наш час просто неприйнятно думати, що вони можуть використовувати танки і ракети для перекроювання кордонів", - сказав він.

Шалленберг наголосив, що у разі вторгнення "ясно, що "Північний потік-2 не отримає ліцензію на експлуатацію".

Наголосивши на готовності Австрії ввести санкції проти Росії, Шалленберг також сказав, що, на його думку, ще є можливості для дипломатичного врегулювання кризи.

"Я все ще не впевнений, що ми досягли точки неповернення", - сказав він.

Раніше Шалленберг заявив, що австрійський уряд найближчими днями має схвалити рішення про надання 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Російська криза санкції

Статті

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна

РФ здійснює реальну ескалацію на енергетичному фронті. Це серйозна небезпека для незалежності України та єдності ЄС. Однак цього разу у нас є союзники.
11 лютого 2022 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України

Ян Ліпавський: "Президент Земан має право на свою думку, але чеське суспільство дуже проукраїнське, і підстав для цього не бракує".
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда