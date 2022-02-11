Австрия поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину – глава МИД

Австрия поддержит жесткий ответ Евросоюза, включая приостановку газопровода "Северный поток — 2", если Россия вторгнется в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

"Готовы ли мы поддержать санкции? Да. Я уверен, что будет единый ответ, и Австрия является частью этого консенсуса", - сказал Шалленберг.

Министр добавил, что ЕС обладает "огромным экономическим рычагом" и должен без колебаний использовать его.

В то время как Европейская комиссия готовит почву для возможности введения новых санкций против России, несколько дипломатов заявили на этой неделе, что Австрия присоединилась к Венгрии в попытке смягчить эти усилия из-за экономических связей страны с Россией.

Но Шалленберг сказал, что какие бы дебаты ни велись по поводу деталей, никто не должен сомневаться в том, что Австрия поддерживает использование "большой палки". Отметив, что Вена ближе к Украине, чем к западной границе Австрии, Шалленберг сказал, что кризис в этой стране оказал прямое влияние на его страну.

"Безопасность Украины — это наша собственная безопасность", — сказал министр, который на этой неделе посетил Киев и Донбасс вместе со своими коллегами из Чехии и Словакии.

"Для кого-либо в наше время просто неприемлемо думать, что они могут использовать танки и ракеты для перекройки границ", — сказал он.

Шалленберг подчеркнул, что в случае вторжения "ясно, что "Северный поток-2 не получит лицензию на эксплуатацию".

Подчеркнув готовность Австрии ввести санкции против России, Шалленберг также сказал, что, по его мнению, еще есть возможности для дипломатического урегулирования кризиса.

"Я все еще не уверен, что мы достигли точки невозврата", — сказал он.

Шалленберг ранее заявил, что австрийское правительство в ближайшие дни должно одобрить решение о предоставлении 2,5 млн евро гуманитарной помощи Украине.

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