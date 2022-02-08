Австрія виділить 2,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Австрійський уряд найближчими днями має схвалити рішення про надання 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг на пресконференції з главами МЗС України, Чехії і Словаччини, повідомляє "Європейська правда".

"Австрія стоїть поруч за вами. Ми не є членом НАТО, ми нейтральна країна, у нас конституційні обмеження, але ми стоїмо з Європою в питаннях гуманітарної допомоги. Австрійський уряд у найближчі дні прийме рішення щодо гуманітарного пакету в 2,5 млн євро для українського Червоного хреста та австрійських організацій, які були активними тут в минулому і залишаються активними" - Сказав Шалленберг.

Також за його словами, Австрія готова надати підтримку Україні у разі подальшої агресії РФ і підтримати європейські санкції.

"Ми готові підтримати пакет санкцій, це буде болісно для всіх. Чи хочемо ми іти цим шляхом? Звичайно ні, але нам доведеться використати такі стримуючі засоби" - заявив міністр.

Водночас він висловив сподівання на те, що дипломатичні зусилля принесуть свої плоди.

"Ми не дійшли до межі дипломатії і дипломатичні канали також працюють. Ми не можемо очікувати швидкого рішення, але у нас є спільна мета: ми не хочемо бачити військову конфронтацію, військову агресію. Ми не перемальовуємо кордони танками в 21 столітті" - наголосив Шалленберг.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають в Україні зі спільним візитом, відвідали прифронтову зону на сході та зустрілися з українськими військовими.

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