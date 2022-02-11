У Берліні затримали крадіїв, які зламали 500 платних громадських туалетів заради монет

Поліція Берліна оголосила у п'ятницю про арешт чотирьох чоловіків, підозрюваних у зламі 500 платних громадських туалетів з метою крадіжки грошей із їхніх автоматів із прийому монет.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Чоловіків віком від 33 до 48 років було заарештовано після того, як з грудня берлінська поліція зареєструвала майже 500 зламів туалетів. У середу троє чоловіків були спіймані на місці злочину.

"У них було виявлено безліч монет, які були конфісковані", - заявила поліція, додавши, що вони також конфіскували інструменти, у тому числі викрутки.

У поліції відмовилися повідомити, скільки грошей було конфісковано під час операції, додавши, що розслідування продовжується.

Вартість відвідування громадського туалету в Берліні зазвичай становить 0,5 євро.

За даними поліції, у 2020 році кількість злочинів, пов'язаних із заподіянням шкоди майну, зросла на 6,3% у річному обчисленні та склала понад 46 700 випадків.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди