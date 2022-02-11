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В Берлине задержали воров, сломавших 500 платных общественных туалетов ради монет

Пятница, 11 февраля 2022, 20:48

Полиция Берлина объявила в пятницу об аресте четырех мужчин, подозреваемых во взломе 500 платных общественных туалетов с целью кражи денег из их автоматов по приему монет.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Мужчины в возрасте от 33 до 48 лет были арестованы после того, как с декабря берлинская полиция зарегистрировала почти 500 взломов туалетов. В среду трое мужчин были пойманы с поличным.

"У них было обнаружено множество монет, которые были конфискованы", — заявила полиция, добавив, что они также конфисковали инструменты, в том числе отвертки.

В полиции отказались сообщить, сколько денег было конфисковано в ходе операции, добавив, что расследование продолжается.

Стоимость посещения общественного туалета в Берлине в основном составляет 0,5 евро

По данным полиции, в 2020 году количество преступлений, связанных с причинением ущерба имуществу, выросло на 6,3% в годовом исчислении и составило более 46 700 случаев.

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