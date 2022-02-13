Авіакомпанії SkyUP заборонили повертати пасажирів з курорту до Києва через російську загрозу

Українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити літак, який прямував з Мадейри до Києва, у Кишиневі через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у коментарі українського перевізника.

Український перевізник заявив, що був змушений відмовитися від повернення на власну базу у Київ через загострення безпекової ситуації та вимоги власника літака.

"12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - пояснили в авіакомпанії.

Як зазначається, SkyUp зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту — в Кишиневі — та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва. Також, всіх пасажирів було забезпечено харчуванням.

В МЗС повідомили, що посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp.

"Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування. Зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишинева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Як повідомлялося, нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти в Київ після того, як уряд Нідерландів закликав громадян не їздити до України, бо це надто небезпечно.