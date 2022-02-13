Міністр оборони Британії скасував відпустку через поглиблення російської кризи

Міністр оборони Британії Бен Воллес повертається з відпустки за кордоном через поглиблення російської кризи і на тлі попереджень, що РФ може напасти на Україну в найближчі дні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Воллес планував провести довгі вихідні за кордоном зі своєю родиною після того як на тижні відвідав Москву для дипломатичних переговорів. Міністр оголосив про зміну планів після того, як один із журналістів помітив його на європейському курорті, і телекомпанія ITV News звернулася за коментарем до міністерства оборони.

"Повернувшись із Москви в суботу рано вранці та через те, що ми стурбовані погіршенням ситуації в Україні, я скасував заплановані довгі вихідні за кордоном зі своєю сім’єю і повернуся до Британії", – заявив Воллес.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон зіткнувся з закликами звільнити свого тодішнього міністра закордонних справ Домініка Рааба та інших високопоставлених чиновників після того, як з’ясувалося, що вони перебували у відпустках під час захоплення талібами Кабула.

Рааб пізніше сказав, що шкодує, що не повернувся з відпустки. Через місяць його понизили до міністра юстиції в результаті перестановок у кабінеті міністрів.

Воллес сказав Sunday Times, що вторгнення Росії в Україну "дуже ймовірне", а розмір її військової присутності на кордоні з Україною означає, що Москва може "розпочати наступ у будь-який момент".

Він також застеріг від того, щоб не покладати занадто багато надії на переговори, заявивши, що "на Заході відчутний запах Мюнхена", маючи на увазі пакт 1938 року, який не зміг зупинити німецький експансіонізм часів Адольфа Гітлера.

"Тривожить те, що, незважаючи на величезне посилення дипломатії, військове нарощування продовжується", – сказав він.