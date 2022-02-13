Министр обороны Британии отменил отпуск из-за углубления российского кризиса

Министр обороны Британии Бен Уоллес возвращается из отпуска за границей из-за углубления российского кризиса и на фоне предупреждений, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Уоллес планировал провести долгие выходные за границей со своей семьей после того, как на неделе посетил Москву для дипломатических переговоров. Министр объявил об изменении планов после того, как один из журналистов заметил его на европейском курорте, и телекомпания ITV News обратилась за комментарием в министерство обороны.

"Вернувшись из Москвы в субботу ранним утром и потому, что мы обеспокоены ухудшением ситуации в Украине, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей и вернусь в Британию", – заявил Уоллес.

Премьер-министр Борис Джонсон столкнулся с призывами уволить своего тогдашнего министра иностранных дел Доминика Рааба и других высокопоставленных чиновников после того, как выяснилось, что они находились в отпусках во время захвата талибами Кабула.

Рааб позже сказал, что сожалеет, что не вернулся из отпуска. Через месяц его снизили до министра юстиции в результате перестановок в кабинете министров.

Уоллес сказал Sunday Times, что вторжение России в Украину "очень вероятно", а размер ее военного присутствия на границе с Украиной означает, что Москва может "начать наступление в любой момент".

Он также предостерег от того, чтобы не возлагать слишком много надежды на переговоры, заявив, что "на Западе ощутим запах Мюнхена", имея в виду пакт 1938 года, который не смог остановить немецкий экспансионизм времен Адольфа Гитлера.

"Беспокоит то, что, несмотря на огромное усиление дипломатии, военное наращивание продолжается", – сказал он.