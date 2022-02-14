В Кремлі не повірили чуткам про "відмову" України від НАТО, але мріють про це

Речник президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що офіційна відмова Києва від курсу на членство в НАТО була б відповіддю "російські занепокоєння", але при цьому, за його словами, Кремль не сприймає як доконаний факт заяву посла Вадима Пристайка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

Стосовно заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про можливість відмови від членства України в НАТО, Пєсков сказав, що в цьому випадку в Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку, тому "навряд це (заява) посла) можна сприймати як якийсь доконаний факт, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва".

"Ми знаємо, що зовсім інші цілі позначені у Конституції країни (України)", - сказав Пєсков.

Однак, за його словами, відмова Києва від курсу на НАТО була б кроком до "Більш значущої відповіді на російські занепокоєння".

"Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО — крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, у західних ЗМІ набули розголосу слова посла України у Британії Вадима Пристайка про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, яку згодом заперечило МЗС.

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Вадим Пристайко пояснив свої слова, зазначивши, що задля уникнення війни зараз країна готова на певні компроміси, але "вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо", а щодо членства в Альянсі "ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

Речник президента України запевнив, що курс на членство в НАТО залишається пріоритетним для України.

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