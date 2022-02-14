Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Кремле не поверили слухам об "отказе" Украины от НАТО, но мечтают об этом

Понедельник, 14 февраля 2022, 13:07

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Киева от курса на членство в НАТО был бы ответом на "российские беспокойства", но при этом, по его словам, Кремль не воспринимает как свершившийся факт заявление посла Вадима Пристайко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

По поводу заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства Украины в НАТО Песков сказал, что в этом случае в Москве обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его мнение, поэтому "вряд ли это (заявление посла) можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева".

"Мы знаем, что совсем другие цели отмечены в Конституции страны (Украина)", - сказал Песков.

Однако, по его словам, отказ Киева от курса на НАТО был бы шагом к "более значимому ответу на российские беспокойства".

"Безусловно, каким-то образом зафиксирован отказ Украины, подтвержден отказ Украины от идеи вступления в НАТО - шаг, который бы существенно способствовал формулированию более значимого ответа на российские беспокойства", - заявил Песков.

Напомним, в западных СМИ получили огласку слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, которую впоследствии опроверг МИД.

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

Вадим Пристайко объяснил свои слова, отметив, что во избежание войны сейчас страна готова на определенные компромиссы, но "они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д.", а относительно членства в Альянсе "мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Пресс-секретарь президента Украины заверил, что курс на членство в НАТО остается приоритетным для Украины.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Украина-НАТО

Статьи

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко

Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина

РФ совершает реальную эскалацию на энергетическом фронте. Это серьезная опасность для независимости Украины и единства ЕС. Однако в этот раз у нас есть союзники (укр.)
11 февраля 2022 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)