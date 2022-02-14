В Кремле не поверили слухам об "отказе" Украины от НАТО, но мечтают об этом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Киева от курса на членство в НАТО был бы ответом на "российские беспокойства", но при этом, по его словам, Кремль не воспринимает как свершившийся факт заявление посла Вадима Пристайко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

По поводу заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства Украины в НАТО Песков сказал, что в этом случае в Москве обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его мнение, поэтому "вряд ли это (заявление посла) можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева".

"Мы знаем, что совсем другие цели отмечены в Конституции страны (Украина)", - сказал Песков.

Однако, по его словам, отказ Киева от курса на НАТО был бы шагом к "более значимому ответу на российские беспокойства".

"Безусловно, каким-то образом зафиксирован отказ Украины, подтвержден отказ Украины от идеи вступления в НАТО - шаг, который бы существенно способствовал формулированию более значимого ответа на российские беспокойства", - заявил Песков.

Напомним, в западных СМИ получили огласку слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, которую впоследствии опроверг МИД.

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

Вадим Пристайко объяснил свои слова, отметив, что во избежание войны сейчас страна готова на определенные компромиссы, но "они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д.", а относительно членства в Альянсе "мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Пресс-секретарь президента Украины заверил, что курс на членство в НАТО остается приоритетным для Украины.

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