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В Литву начали прибывать дополнительные военные из Германии

Понедельник, 14 февраля 2022, 14:25

В литовском аэропорту Каунас приземлился первый немецкий военный самолет из нескольких намеченных с дополнительным военным контингентом на борту.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В самолете A400M было около 70 военнослужащих. Ожидается, что Германия направит в Литву всего 360 военнослужащих, дополняющих существующие силы НАТО в регионе.

Новое развертывание включает артиллерию, разведывательные подразделения и медиков из подразделений по всей Германии, и ожидается, что их прибытие будет продолжаться в течение этой недели.

С 2017 года НАТО разместило боевые группы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году.

Боевые группы, насчитывающие 5000 солдат, возглавляют Германию, Канаду, Великобританию и США.

Немецкие военные составляют около половины боевой группы численностью 1100 человек, которые уже присутствуют в Литве. В нее также входят военные из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии.

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Германия Российский кризис Литва

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