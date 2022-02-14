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Президент Польщі скликав уряд обговорити ситуацію в Україні

Понеділок, 14 лютого 2022, 15:27

Президент Польщі Анджей Дуда скликав у вівторок засідання Ради Кабінету міністрів для обговорення ситуації в Україні.

Про це повідомила Гражина Ігначак-Бандич, голова канцелярії президента Польщі, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Завтра о 13:00 відбудеться засідання Ради Кабінету міністрів", - повідомила Ігначак-Бандич, додавши, що темою зустрічі буде "Польща перед обличчям ситуації в Україні".

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Рада Кабінету міністрів - конституційний орган, який скликається президентом для обговорення питань, що мають особливе значення для державних інтересів. До її складу входять члени уряду, очолює Раду президент Польщі.

Як повідомлялося, польський уряд поки не планує евакуації дипломатів з України, такі рішення прийматимуться тільки у разі крайньої необхідності.

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський раніше заявив, що у зв’язку з російською кризою країна готується до різних сценаріїв, в тому числі до напливу біженців з України.

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Польща Російська криза

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