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Президент Польши созвал правительство обсудить ситуацию в Украине

Понедельник, 14 февраля 2022, 15:27

Президент Польши Анджей Дуда созвал во вторник заседание Совета Кабинета министров для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом сообщила Гражина Игначак-Бандич, глава канцелярии президента Польши, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Завтра в 13:00 состоится заседание Совета Кабинета министров", – сообщила Игначак-Бандич, добавив, что темой встречи будет "Польша перед лицом ситуации в Украине".

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Совет Кабинета министров – конституционный орган, который созывается президентом для обсуждения вопросов, имеющих особое значение для государственных интересов. В ее состав входят члены правительства, возглавляет Совет президент Польши.

Как сообщалось, польское правительство пока не планирует эвакуацию дипломатов из Украины, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ранее заявил, что в связи с российским кризисом страна готовится к разным сценариям, в том числе к наплыву беженцев из Украины.

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Польша Российский кризис

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