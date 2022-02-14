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Мери Варшави і Праги летять до Києва, зустрінуться з Кличком

Понеділок, 14 лютого 2022, 15:30

Мер Варшави Рафал Тшасковський і мер Праги Зденек Гржиб у вівторок летять до Києва на знак солідарності з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

"У вівторок разом із мером Праги Зденеком Гржибом, від імені Пакту вільних міст, ми їдемо до Києва на зустріч з мером Віталієм Кличком. У цей важкий час ми солідарні з Україною" - заявив Тшасковський раніше у соцмережах.

У понеділок візит мерів підтвердила мерія Варшави.

"У вівторок мер Рафал Тшасковський прибуде до мера Києва разом з мером Праги як представники Пакту вільних міст. Вони їдуть до пана Віталія Кличка, аби висловити підтримку для Києва і солідарність з Україною. Цей дуже короткий візит відбудеться завтра" - сказала речниця мерії Варшави Моніка Беут-Лутик.

Як повідомлялося, польський уряд поки не планує евакуації дипломатів з України, такі рішення прийматимуться тільки у разі крайньої необхідності.

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