Мэры Варшавы и Праги летят в Киев, встретятся с Кличко

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Праги Зденек Гржиб во вторник прилетают в Киев в знак солидарности с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

"Во вторник вместе с мэром Праги Зденеком Гржибом, от имени Пакта свободных городов, мы едем в Киев на встречу с мэром Виталием Кличко. В это тяжелое время мы солидарны с Украиной", - заявил Тшасковский ранее в соцсетях.

В понедельник визит мэров подтвердила мэрия Варшавы.

"Во вторник мэр Рафал Тшасковский прибудет к мэру Киева вместе с мэром Праги как представители Пакта свободных городов. Они едут к господину Виталию Кличко, чтобы выразить поддержку для Киева и солидарность с Украиной. Этот очень короткий визит состоится завтра", - сказала представительница мэрии Варшавы Моника Беут-Лутик.

Как сообщалось, польское правительство пока не планирует эвакуации дипломатов из Украины, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости.

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