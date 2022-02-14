Зеленський про евакуації посольств до Львова: це виглядає дивно

Президент Володимир Зеленський вважає помилковим рішенням дипломатичних представництв в Україні щодо перевезення своїх співробітників на захід країни.

Про це він заявив на брифінгу у Києві з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє "Європейська правда".

"Велика помилка, що деякі посольства, це їх рішення, переїжджають на західну Україну, тому що немає західної України, вона цілісна. Тому якщо щось відбудеться, буде всюди. Не можна бути від ескалації, чи від проблем в 5-6 годинах", - сказав Зеленський.

"Ми всі одна країна. Я не думаю, що і львів'янам будуть це нормально сприймати. Бо це дуже дивно виглядає. Але це їх вибір", - додав президент.

Як відомо, США та Канада переміщують свої посольства до Львова.

Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

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