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Зеленский об эвакуациях посольств во Львов: это выглядит странно

Понедельник, 14 февраля 2022, 16:38

Президент Владимир Зеленский считает ошибочным решением дипломатических представительств в Украине по перевозке своих сотрудников на запад страны.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает "Европейская правда".

"Большая ошибка, что некоторые посольства, это их решение, переезжают в западную Украину, потому что нет западной Украины, она цельная. Поэтому, если что-то произойдет, будет повсюду. Нельзя быть от эскалации или от проблем в 5-6 часах", – сказал Зеленский.

"Мы все одна страна. Я не думаю, что и львовяне будут это нормально воспринимать. Это очень странно выглядит. Но это их выбор", - добавил президент.

Как известно, США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно оставить Украине на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. Сообщается, что в Польше готовятся к волне беженцев из Украины.

В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.

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Российский кризис Зеленский

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