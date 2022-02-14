Зеленский об эвакуациях посольств во Львов: это выглядит странно
Президент Владимир Зеленский считает ошибочным решением дипломатических представительств в Украине по перевозке своих сотрудников на запад страны.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает "Европейская правда".
"Большая ошибка, что некоторые посольства, это их решение, переезжают в западную Украину, потому что нет западной Украины, она цельная. Поэтому, если что-то произойдет, будет повсюду. Нельзя быть от эскалации или от проблем в 5-6 часах", – сказал Зеленский.
"Мы все одна страна. Я не думаю, что и львовяне будут это нормально воспринимать. Это очень странно выглядит. Но это их выбор", - добавил президент.
Как известно, США и Канада перемещают свои посольства во Львов.
Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно оставить Украине на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. Сообщается, что в Польше готовятся к волне беженцев из Украины.
В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.
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