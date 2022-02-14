Шольц у Києві розповів про вивчення запиту України щодо поставок зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва розповів, що уряд Німеччини окремо опрацьовує кожен запит щодо поставок зброї, і що результати можуть бути відомі після проведення відповідних перевірок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Шольц підтвердив позицію Німеччини щодо непостачання летального озброєння у регіони, де тривають конфлікти.

"Я вже пояснював це, і річ у тому, що ви знаєте німецьке законодавство про експорт зброї у кризові зони", - сказав він.

Шольц наголосив, що жодна інша країна не підтримала так сильно фінансово Україну як Німеччина, "і так і залишиться".

Водночас він прокоментував можливість постачання нелетальної зброї.

"Що ж стосується вивчення індивідуальних можливостей, які ми маємо, то все, про що запитують, ми перевіряємо по-новому. І що буде в майбутньому - ми зможемо щось сказати, коли закінчимо перевірку", - сказав канцлер Німеччини.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва знову попросив у Берліна важке озброєння.

Як повідомлялося, на зустрічі канцлер Німеччини повідомить російському президенту Владіміру Путіну, що Росія зіткнеться з "важкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує конкретних результатів від дискусій.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.

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