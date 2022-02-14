Шольц в Киеве рассказал об изучении запроса Украины по поставкам оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев рассказал, что правительство Германии отдельно прорабатывает каждый запрос по поставкам оружия, и результаты могут быть известны после проведения соответствующих проверок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Шольц подтвердил позицию Германии относительно непоставки летального вооружения в регионы, где продолжаются конфликты.

"Я уже объяснял это, и дело в том, что вы знаете германское законодательство об экспорте оружия в кризисные зоны", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что никакая другая страна не поддержала так сильно финансово Украину как Германия, "и так и останется".

В то же время, он прокомментировал возможность поставки нелетального оружия.

"Что касается изучения индивидуальных возможностей, которые мы имеем, то все, о чем спрашивают, мы проверяем по-новому. И что будет в будущем - мы сможем что-то сказать, когда закончим проверку", - сказал канцлер Германии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Киев снова попросил у Берлина тяжелое вооружение.

Как сообщалось, на встрече канцлер Германии сообщит российскому президенту Владимиру Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину, но Берлин не ожидает конкретных результатов от дискуссий.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, учесть необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.