Україну цього тижня відвідають глави МЗС Італії і Британії

В Україну цього з офіційними візитами приїдуть міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо і глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Про це йдеться у заяві МЗС, пише "Європейська правда".

Луїджі ді Майо приїде в Київ 15 лютого, а Трасс – 17-18 лютого. Глава МЗС Британії мала відвідати Київ ще на початку лютого, але захворіла на коронавірус.

Трасс 10 лютого їздила в Москву і на пресконференції посперечалась із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

Крім того, 16 лютого Україну відвідає спікер Сейму Польщі Томаш Гродський.

"У попередні тижні відбулася безпрецедентна кількість таких візитів світових лідерів та іноземних топпосадовців. Київ перетворився на центр тяжіння міжнародної політики. Цього тижня ми продовжуємо приймати іноземних гостей. Це важливий елемент нашої стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації. Вдячний нашим партнерам за підтримку України в цей напружений час", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Як відомо, у понеділок до Києва з візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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