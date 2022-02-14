Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Усі посольства країн ЄС продовжують діяльність у Києві - Маасікас

Понеділок, 14 лютого 2022, 19:48

Усі посольства країн-членів Європейського Союзу, які розміщуються в Києві, продовжують діяльність у столиці України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас за підсумками зустрічі послів країн-членів ЄС з главою МЗС Дмитром Кулебою.

"Повна підтримка для України у цій ситуації воєнного, економічного та психологічного тиску Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують діяльність у Києві", - написав Маасікас.

Як відомо, США та Канада переміщують свої посольства до Львова. 

Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза

Статті

Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу

В жодній іншій державі світу, навіть там, де тривають збройні сутички, не було сценарію евакуації дипмісій, подібного нинішньому українському.
14 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда