Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Все посольства стран ЕС продолжают деятельность в Киеве - Маасикас

Понедельник, 14 февраля 2022, 19:48

Все посольства стран-членов Европейского Союза, размещаемые в Киеве, продолжают деятельность в столице Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас по итогам встречи послов стран-членов ЕС с главой МИДа Дмитрием Кулебой.

"Полная поддержка для Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают деятельность в Киеве", – написал Маасикас.

Как известно, США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно оставить Украине на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. Сообщается, что в Польше готовятся к волне беженцев из Украины.

В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис

Статьи

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко