Глава МВС Австрії розкритикував вивезення персоналу посольств з України

Міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу вторгнення РФ.

Про це він заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Думаю, що це сумнівний сигнал по відношенню до українців - достроково евакуювати своїх дипломатів", - вважає Шалленберг.

Глава МЗС зазначив, "що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період" повинні залишатися на своїх позиціях "стільки, скільки буде виправданим".

Водночас міністр закордонних справ Австрії підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну. Щодо Австрії, то її позиція така, що "про постачання зброї не може бути й мови", наголосив Шалленберг. На його думку, Європа не має принижувати себе. "Йдеться про Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв'язки з Росією - а тому й найбільший вплив" на Москву, вважає глава МЗС.

Він також розкритикував слова президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку "світової війни" у зв'язку з російською кризою. "Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", - зазначив австрійський політик.

Як відомо, США та Канада переміщують свої посольства до Львова.

Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

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