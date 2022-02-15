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Глава МВД Австрии раскритиковал вывоз персонала посольств из Украины

Вторник, 15 февраля 2022, 09:56

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг раскритиковал решение ряда западных стран вывезти персонал своих посольств из Украины на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.

Об этом он заявил в интервью изданием группы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Думаю, что это сомнительный сигнал по отношению к украинцам – досрочно эвакуировать своих дипломатов", – считает Шалленберг.

Глава МИД отметил, что сотрудники посольства Австрии именно в этот нестабильный период должны оставаться на своих позициях столько, сколько это будет оправданно.

В то же время министр иностранных дел Австрии поддержал Германию в вопросе отказа от поставки оружия в Украину. Что касается Австрии, то ее позиция такова, что "о снабжении оружием не может быть и речи", подчеркнул Александер Шалленберг. По его мнению, Европа не должна унижать себя. "Речь идет о Европейском Союзе, который имеет теснейшие экономические связи с Россией - а потому и самое большое влияние" на Москву, считает глава МИД.

Он также подверг критике слова президента США Джо Байдена, который говорил об опасности "мировой войны" в связи с российским кризисом. "Я не верю в большие пожары. Но считаю использование подобных высказываний опасным, поскольку может подтолкнуть к ним", - отметил австрийский политик.

Как известно, США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно покинуть Украину на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. Сообщается, что в Польше готовятся к волне беженцев из Украины.

В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.

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Австрія Российский кризис

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