Європарламент розгляне програму макрофіну для України за екстреною процедурою

Європейський парламент розгляне пропозицію надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні за екстреною процедурою.

Відповідне рішення було ухвалене на пленарному засіданні у Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За пропозицію проголосували 598 євродепутатів, 53 - були проти, ще 43 - утрималися. Саме голосування відбулося ввечері 14 лютого, але його результати оголосили у вівторок вранці.

Голосування за програму макрофіну для України має відбутися пізніше цього тижня. Аби вона набула чинності, після цього за неї повинна ще буде проголосувати Рада Європейського Союзу.

Перший транш у 600 мільйонів євро Єврокомісія хоче виділити якомога швидше після остаточного ухвалення програми. Другий транш виплатять після виконання Києвом політичних умов. Ці умови ще повинні будуть погодити Єврокомісія та кабінет міністрів України. Їх пропишуть у меморандумі про взаєморозуміння.

Нагадаємо, уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Канада надасть Україні позику на 500 мільйонів канадських доларів ($393 млн) і летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

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