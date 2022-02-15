Европарламент рассмотрит программу макрофина для Украины по экстренной процедуре

Европейский парламент рассмотрит предложение о предоставлении 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине по экстренной процедуре.

Соответствующее решение принято на пленарном заседании в Страсбурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За предложение проголосовали 598 евродепутатов, 53 – были против, еще 43 – воздержались. Само голосование состоялось вечером 14 февраля, но его результаты объявили во вторник утром.

Голосование за программу макрофина для Украины должно состояться позже на этой неделе. Чтобы она вступила в силу, после этого за нее должен еще проголосовать Совет Европейского Союза.

Первый транш в 600 миллионов евро Еврокомиссия хочет выделить как можно скорее после окончательного принятия программы. Второй транш выплатят после выполнения Киевом политических условий. Эти условия еще будут согласовать Еврокомиссия и кабинет министров Украины. Их пропишут в меморандуме о взаимопонимании.

Напомним, правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Канада предоставит Украине заем на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

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