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Евросоюз осудил призыв Госдумы к Путину признать ОРДЛО

Вторник, 15 февраля 2022, 17:14

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает обращение Государственной думы Российской Федерации к президенту Владимиру Путину с просьбой признать как "независимые государства" временно оккупированные территории Украины на Донбассе.

Об этом Боррель написал в своем микроблоге Twitter, пишет "Европейская правда".

"ЕС решительно осуждает решение Госдумы России направить призыв к президенту Путину признать неподконтрольные правительству территории Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями. Это признание станет явным нарушением Минских договоренностей", - заявил глава европейской дипломатии.

Шольц: признание ОРДЛО будет означать остановку минского процесса

Он подчеркнул, что поддержка и приверженность ЕС независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается непреклонной.

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства и добросовестно участвовать в Нормандском формате и трехсторонней контактной группе", - добавил Боррель.

Напомним, президент РФ Владимир Путин избежал четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

МИД Украины заявил, что этот шаг будет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что признание Россией "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет означать остановку переговорного процесса на основе Минских договоренностей.

Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Боррель

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