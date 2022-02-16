США сподіваються, що 16 лютого пройде без нападу РФ

Сполучені Штати розраховують, що російські війська не почнуть бойових дій проти України 16 лютого.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю "Європейській правді" та "Українській правді".

"Так, я теж цього хочу. А ще хочу вам дещо розповісти. Моя бабуся народилася в Переяславі, а це, як ви знаєте, територія України – тому я значною мірою вважаю себе американською українкою. Що ж стосується 16 лютого, то ми у Вашингтоні знаємо, що Зеленський оголосив цей день Днем єдності в Україні. Сподіваюся, він пройде добре", - сказала Шерман.

Численні західні ЗМІ називали 16 лютого датою можливого вторгнення РФ до України. Президент України Володимир Зеленський оголосив цей день Днем єдності.

Шерман також пояснила, що США вважають, що вторгненням перетин кордону російськими військами, що скупчені навколо України.

"І це означатиме санкції. Ми зараз аналізуємо різноманітні сценарії і ще будемо обговорювати їх з українською владою", - додала вона.

Шерман також заявила, що президент РФ Владімір Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

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