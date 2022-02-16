США надеются, что 16 февраля пройдет без нападения РФ
Соединенные Штаты рассчитывают, что российские войска не начнут боевые действия против Украины 16 февраля.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".
"Да, я тоже этого хочу. А еще хочу вам кое-что рассказать. Моя бабушка родилась в Переяславе, а это, как вы знаете, территория Украины – поэтому я в значительной степени считаю себя американской украинкой. Что касается 16 февраля, то мы в Вашингтоне знаем, что Зеленский объявил этот день Днем единства в Украине. Надеюсь, он пройдет хорошо", – сказала Шерман.
Многочисленные западные СМИ называли 16 февраля датой возможного вторжения РФ в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в этот день Днем единства.
Шерман также пояснила, что США считают вторжением пересечение границы российскими войсками, собранными вокруг Украины.
"И это будет означать санкции. Мы сейчас анализируем различные сценарии и еще будем обсуждать их с украинскими властями", - добавила она.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.
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