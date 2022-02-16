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Фінська армія підвищила ступінь готовності на тлі російської кризи

Середа, 16 лютого 2022, 09:36

Оборонні сили Фінляндії підняли рівень внутрішньої готовності на тлі загрози військового вторгнення РФ в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За шкалою із чотирьох пунктів від A до D, де A – найнижчий, а D – найвищий, нині рівень готовності дорівнює B.

"Це означає посилення охорони та нагляду. Військовослужбовці також повинні звертати особливу увагу на те, що відбувається навколо", – заявив полковник Торсті Астрен.

Як зазначається, Росія зосередила на кордоні з Україною війська, і загроза воєнного конфлікту виглядає вірогіднішою, ніж раніше.

"Водночас на прилеглих територіях ситуація стабільна, і на Фінляндію не спрямовано військову загрозу" - сказав Астрен.

Сили оборони не розголошують, у зв'язку з чим підняли рівень готовності.

Як було заявлено, регулювання рівня боєздатності входить у звичайну діяльність збройних сил. Військовим гарнізонам чи військовослужбовцям не загрожує жодна підвищена небезпека.

Як повідомлялося, глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна не збирається надавати військову допомогу Україні, стверджуючи, що не є великим експортером зброї.

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Фінляндія

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