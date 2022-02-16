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Финская армия повысила степень готовности на фоне российского кризиса

Среда, 16 февраля 2022, 09:36

Оборонные силы Финляндии повысили уровень внутренней готовности на фоне угрозы военного вторжения РФ в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

По шкале из четырех пунктов от A до D, где A – самый низкий, а D – самый высокий, сейчас уровень готовности равен B.

"Это означает усиление охраны и надзора. Военнослужащие также должны обращать особое внимание на то, что происходит вокруг", – заявил полковник Торсти Астрен.

Как отмечается, Россия сосредоточила на границе с Украиной войска, и угроза военного конфликта выглядит более вероятной, чем раньше.

"В то же время на близлежащих территориях ситуация стабильная, и на Финляндию не направлена ​​военная угроза" - сказал Астрен.

Силы обороны не разглашаются, в связи с чем подняли уровень готовности.

Как было заявлено, регулирование уровня боеспособности включается в обычную деятельность вооруженных сил. Военным гарнизонам или военнослужащим не грозит ни одна повышенная опасность.

Как сообщалось, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не собирается оказывать военную помощь Украине, утверждая, что не является крупным экспортером оружия.

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