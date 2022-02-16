Фінляндія може розглянути можливість фінансової допомоги Україні - прем'єрка

Фінляндія може надати Україні фінансову допомогу у випадку російського вторгнення, але про озброєння поки не йдеться.

Про це заявила прем'єр-міністр Санна Марін, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Марін зазначила, що питання про те, чи буде допомога включати експорт зброї, є "складнішим".

Вона також прокоментувала можливі санкції та дискусію щодо членства в НАТО. Якщо напад Росії на Україну відбудеться, а ЄС і Росія запровадять санкції та контрзаходи, серед постраждалих будуть фінські компанії.

Марін зазначила, що торговельні відносини Фінляндії з Росією обговорювалися з європейськими партнерами, і є розуміння позиції Гельсінкі.

Прем'єрку знову запитали про можливу заявку і членство Фінляндії в НАТО. Раніше цього року Марін викликала суперечки, передбачивши, що заявка "дуже малоймовірна" до наступних загальних виборів у квітні 2023 року.

Марін підтвердила свої слова, додавши, що Фінляндія може подати заявку протягом цього законодавчого терміну.

Раніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна не збирається надавати військову допомогу Україні, стверджуючи, що не є великим експортером зброї.

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