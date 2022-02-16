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Финляндия может рассмотреть возможность финансовой помощи Украине – премьер

Среда, 16 февраля 2022, 10:42

Финляндия может предоставить Украине финансовую помощь в случае российского вторжения, но о вооружении пока речь не идет.

Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Марин отметила, что вопрос о том, будет ли помощь включать экспорт оружия, "сложнее".

Она также прокомментировала возможные санкции и дискуссию о членстве в НАТО. Если нападение России на Украину произойдет, а ЕС и Россия будут введены санкции и контрмеры, среди пострадавших будут и финские компании.

Марин отметила, что торговые отношения Финляндии с Россией обсуждались с европейскими партнерами, и есть понимание позиции Хельсинки.

Премьера снова спросили о возможной заявке и членстве Финляндии в НАТО. Ранее в этом году Марин вызвала споры, сказав, что заявка  "очень маловероятна" до следующих всеобщих выборов в апреле 2023 года.

Марин подтвердила свои слова, добавив, что Финляндия может подать заявку в течение этого законодательного срока.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не собирается оказывать военную помощь Украине, утверждая, что не является крупным экспортером оружия.

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Финляндия Российский кризис

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