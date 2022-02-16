Генсек НАТО: Россия, похоже, продолжает военное наращивание вокруг Украины, деэскалации нет

В Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации со стороны России на украинской границе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед министерской встречей в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы слышали от Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия, но пока мы не видим никакой деэскалации на местах. Напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что заявления, прозвучавшие вчера из Москвы, дают основания для осторожного оптимизма, потому что это был месседж о дипломатии.

"Но в то же время мы не видим никакого отвода российских сил. И это противоречит заявлениям о дипломатических усилиях. Так что необходимо увидеть, действительно ли будет российский отвод, мы внимательно мониторим ситуацию вокруг Украины. И мы видим, что они увеличивают количество войск, поэтому пока что деэскалации нет", - сказал Столтенберг.

Он снова напомнил, что в НАТО пока не получили ответа от РФ на их письменные предложения, направленные 26 января.

"Мы хотим повторить наш месседж России, что мы готовы сесть и вести дискуссию с ними. Но вместе с тем мы готовимся к худшему. И если Россия снова вторгнется в Украину, то заплатит высокую цену. И мы продолжим разоблачать планы и действия РФ, чтобы усложнить проведение агрессивных действий против Украины", - сказал генсек.

Столтенберг выразил надежду на то, что Россия присоединится к диалогу и выберет дипломатию вместо конфронтации.

Напомним, Украина обратилась в Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы НАТО (EADRCC) с просьбой о международной помощи для масштабных чрезвычайных ситуаций разного характера.

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