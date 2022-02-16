Литва закликала політиків ЄС безперервно їздити в Україну, щоб запобігти війні

Литва запропонувала представникам європейських політичних кіл і дипломатії бути регулярно присутніми в Україні, щоб найближчими днями і тижнями запобігти ескалації безпекової ситуації.

Про це глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у листі головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю, міністрам закордонних справ ЄС та партнерам по НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Найголовніше зараз - це чітка демонстрація того, що ми підтримуємо Україну - морально, політично, а також буквально", - написав Ландсбергіс.

"От чому я пропоную, щоб усі міністри закордонних справ ЄС та НАТО планували скоординовані візити до України найближчими днями та тижнями", - зазначив Ландсбергіс своїм колегам.

За останні тижні Україну вже відвідали кілька європейських міністрів закордонних справ, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми маємо забезпечити безперервний потік наших візитів на високому рівні до Києва або на лінію розмежування на сході України, щоб продемонструвати нашу підтримку та солідарність з українським народом", - написав міністр закордонних справ Литви.

Ландсбергіс провів паралелі із ситуацією в Грузії в серпні 2008 року, коли під час літніх Олімпійських ігор у Пекіні Росія розпочала наземну атаку в Грузії.

"Цей (дипломатичний) підхід був застосований влітку 2008 року, коли присутність президентів Польщі, Естонії, Латвії та Литви в Тбілісі допомогла зупинити російську агресію проти Грузії", - сказав Ландсбергіс про свою пропозицію.

Він також запропонував Боррелю та керівництву Європейської комісії "здійснити мирне паломництво за першої ж нагоди", додавши, що закликав своїх колег з ЄС та НАТО попросити своїх лідерів зробити те саме.

Раніше президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена приїхати в Україну, зазначивши, що його приїзд до Києва найближчими днями буде потужним сигналом та сприятиме деескалації.

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