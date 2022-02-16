Литва призвала политиков ЕС непрерывно ездить в Украину, чтобы предотвратить войну

Литва предложила представителям европейских политических кругов и дипломатии присутствовать в Украине, чтобы в ближайшие дни и недели предотвратить эскалацию ситуации с безопасностью.

Об этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал в письме главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю, министрам иностранных дел ЕС и партнерам по НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Самое главное сейчас – это четкая демонстрация того, что мы поддерживаем Украину – морально, политически, а также буквально", – написал Ландсбергис.

"Вот почему я предлагаю, чтобы все министры иностранных дел ЕС и НАТО планировали скоординированные визиты в Украину в ближайшие дни и недели", - отметил Ландсбергис своим коллегам.

За последние недели Украину уже посетили несколько европейских министров иностранных дел, а также канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы должны обеспечить непрерывный поток наших визитов на высоком уровне в Киев или на линию разграничения на востоке Украины, чтобы продемонстрировать нашу поддержку и солидарность с украинским народом", - написал министр иностранных дел Литвы.

Ландсбергис провел параллели с ситуацией в Грузии в августе 2008 года, когда во время летних Олимпийских игр в Пекине Россия начала наземную атаку в Грузии.

"Этот (дипломатический) подход был применен летом 2008 года, когда присутствие президентов Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в Тбилиси помогло остановить российскую агрессию против Грузии", - сказал Ландсбергис о своем предложении.

Он также предложил Боррелю и руководству Европейской комиссии "совершить мирное паломничество при первой же возможности", добавив, что призвал своих коллег из ЕС и НАТО попросить своих лидеров сделать то же самое.

Ранее президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена приехать в Украину, отметив, что его приезд в Киев в ближайшие дни станет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации.