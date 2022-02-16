Вибори у Португалії: частина виборців проголосують повторно через анулювання 157 тисяч голосів

У зв’язку з рішенням Конституційного суду Португалії анулювати близько 157 тисяч голосів на останніх парламентських виборах, частина виборців голосуватимуть повторно, а робота нового уряду почнеться пізніше, ніж планувалося.

Як повідомляє AFP, про це заявив чинний та очікуваний наступний прем’єр-міністр Антоніу Кошта, пише "Європейська правда".

Йдеться про голоси португальців, які реалізували своє право голосу на закордонних дільницях в інших країнах Європи.

КС прийняв таке рішення після позову головного конкурента Соціалістичної партії Кошти, PSD - вони оскаржили відповідність вимогам законодавства бюлетенів, надісланих поштою без копії документа, що засвідчує особу виборця. Оскільки визначити, які саме бюлетені надійшли без ксерокопій документів, було вже неможливо, у закордонному європейському виборчому окрузі вирішили повторити голосування 27 лютого.

"Є рішення Конституційного суду і його потрібно поважати", - відреагував Антоніу Кошта.

Він зазначив, що у зв’язку з цим уряд не почне роботу з 23 лютого, як планувалося, та закликав виборців за кордоном вдруге прийти на голосування.

За офіційними результатами дострокових парламентських виборів 30 січня, Соціалістична партія здобула абсолютну більшість - 41,5% голосів, що забезпечили їй 119 з 230 місць у парламенті.

Завдяки закордонним виборчим округам і партія Кошти, і PSD отримали по два мандати, тож вважається, що переголосування ніяк не змінить баланс сил у новому парламенті.

Нагадаємо, вибори відбулися на два роки раніше за планові - після того, як союзники соціалістів у парламенті не підтримали бюджет на 2022 рік.

У Португалії дозволили приходити на дільниці особисто у тому числі хворим на коронавірус і тим, хто перебуває в самоізоляції.

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