Выборы в Португалии: часть избирателей проголосуют повторно из-за аннулирования 157 тысяч голосов

В связи с решением Конституционного суда Португалии аннулировать около 157 тысяч голосов на последних парламентских выборах, часть избирателей будут голосовать повторно, а работа нового правительства начнется позже, чем планировалось.

Как сообщает AFP, об этом заявил действующий и ожидаемый следующий премьер-министр Антониу Кошта, пишет "Европейская правда".

Речь идет о голосах португальцев, реализовавших свое право голоса на зарубежных участках в других странах Европы.

КС принял такое решение после иска главного конкурента Социалистической партии Кошты, PSD - они обжаловали соответствие требованиям законодательства бюллетеней, отправленных по почте без копии документа, удостоверяющего личность избирателя. Поскольку определить, какие бюллетени поступили без ксерокопий документов, было уже невозможно, в зарубежном европейском избирательном округе решили повторить голосование 27 февраля.

"Есть решение Конституционного суда, и его нужно уважать", - отреагировал Антониу Кошта.

Он отметил, что в этой связи правительство не начнет работу с 23 февраля, как планировалось, и призвало избирателей за границей во второй раз прийти на голосование.

По официальным результатам досрочных парламентских выборов 30 января, Социалистическая партия получила абсолютное большинство – 41,5% голосов, что обеспечило ей 119 из 230 мест в парламенте.

Благодаря зарубежным избирательным округам и партия Кошты, и PSD получили по два мандата, так что считается, что переголосование никак не изменит баланс сил в новом парламенте.

Напомним, выборы состоялись на два года раньше плановых - после того, как союзники социалистов в парламенте не поддержали бюджет на 2022 год.

В Португалии разрешили приходить на участки лично в том числе больным коронавирусом и находящимся в самоизоляции.