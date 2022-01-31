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Парламентські вибори у Португалії: перемогу несподівано здобула партія чинного прем’єра

Понеділок, 31 січня 2022, 10:43

На дострокових парламентських виборах у Португалії абсолютну більшість здобула лівоцентристська Соціалістична партія чинного прем’єра Антоніу Кошти. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Успіх соціалістів став несподіванкою, тому що останні соцопитування свідчили про те, що партія втрачає популярність і наступний уряд, ймовірно, буде урядом меншості. Минулого тижня Антоніу Кошта сам говорив про те, що, схоже, партія не отримає більшості та що він готовий до альянсів із політсилами зі схожими поглядами. 

"Абсолютна більшість - це не означає абсолютної влади, і це не означає управління сам на сам. Це підвищена відповідальність, і це означає керувати країною разом та в інтересах всього португальського народу", - заявив Кошта після звісток про перемогу. 

Соціалісти здобули навіть більше мандатів, ніж за результатами виборів 2019 року - 117 або 118 із 230 місць у парламенті, тоді як у 2019 році отримали 108.

За результатами обробки понад 99% протоколів, соціалісти (PS) отримують майже 42%, на другому місці соціалісти-демократи PPD-PSD із близько 28%, а права партія Chega!, як і прогнозували, на третьому місці з близько 7% голосів. Інші політсили здобувають менше 5%.  

Антоніу Кошта прийшов до влади у 2015 році після боргової кризи 2011-2014 років. За його уряду відбулося поступове економічне зростання і скорочення дефіциту бюджету. Втім, Португалія досі залишається найбіднішою країною Західної Європи. 

Стабільний уряд сприятиме успішному використанню фінансового пакету на 16,6 млрд євро з бюджету ЄС для відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

Вибори відбулися на два роки раніше за планові - після того, як союзники соціалістів у парламенті не підтримали бюджет на 2022 рік. 

У Португалії дозволили приходити на дільниці особисто у тому числі хворим на коронавірус і тим, хто перебуває в самоізоляції.

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Португалія

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