Визнання ОРДЛО: дві стратегії тиску Путіна на Україну та Захід

Поки весь світ перебуває в очікуванні можливого воєнного загострення з боку Росії, Кремль робить крок в бік визнання незалежності так званих "республік" на окупованому Донбасі.

Про те, що означає такий крок РФ і чи варто чекати, що російський президент визнає ці псевдоутворення "державами", читайте в статті аналітика фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марії Золкіної Крок до визнання ОРДЛО: які ризики та можливості для України несе вихід РФ з Мінських угод.

Російська Державна дума не ухвалює рішень самостійно.

Відтак ухвалення нею звернення до Путіна з метою визнання незалежності так званих "ДНР/ЛНР" було цілком продуманим кроком.

Відповідне голосування було перенесено на один день, щоб синхронізувати його з візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Втім, це зовсім не означає, що російський президент це звернення обов’язково задовольнить.

Наразі у Кремля є два базових варіанти використання цього інструменту. Який би з них Путін не обрав – обидва матимуть серйозні дипломатичні та навіть воєнні наслідки.

Перший – не визнавати, але запропонувати росіянам іншу "перемогу". Така перемога може лежати винятково у сфері переговорів із Заходом та Україною.

Якщо найближчими днями Путін відповідний указ не підпише, Україні варто чекати посилення тиску і з боку Москви, і з боку частини наших європейських партнерів.

За цим сценарієм Росія може спробувати в терміновому порядку скликати нормандську зустріч радників, де поставить питання руба: або вони визнають суб’єктність псевдореспублік, або Україна погоджується на початок активного обговорення політичних пунктів "Мінська" у ТКГ, у тому числі прямого діалогу з окупаційними адміністраціями.

Альтернативний варіант розвитку подій – Путін визнає незалежність цих утворень.

Це може відбутися або найближчими днями, або ж трохи пізніше, якщо спроба виторгувати щось у Заходу та України провалиться.

Такий сценарій дипломатично грає Україні на руку.

Винною у виході з Мінських домовленостей для всіх без винятку західних урядів буде Росія.

Проте одночасно вихід Росії з Мінських домовленостей з високою долею ймовірності збільшує й ризики масштабного воєнного загострення.

Загалом, зростає ймовірність сценарію, коли новий наступ РФ почнеться з окупованого Донбасу.

Який би сценарій не обрав Владімір Путін, не меншою мірою все залежить від дій Києва.

Докладніше - у матеріалі Марії Золкіної Крок до визнання ОРДЛО: які ризики та можливості для України несе вихід РФ з Мінських угод.