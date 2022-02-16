Признание ОРДЛО: две стратегии давления Путина на Украину и Запад

Пока весь мир находится в ожидании возможного военного обострения со стороны России, Кремль делает шаг в сторону признания независимости так называемых "республик" на оккупированном Донбассе.

О том, что значит такой шаг РФ и следует ли ожидать, что российский президент признает эти псевдообразования "государствами", читайте в статье аналитика фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Марии Золкиной Шаг к признанию ОРДЛО: какие риски и возможности для Украины несет выход РФ из Минских соглашений.

Российская Государственная дума не принимает решения самостоятельно.

Следовательно, принятие ею обращения к Путину с целью признания независимости так называемых "ДНР/ЛНР" было вполне продуманным шагом.

Голосование было перенесено на один день, чтобы синхронизировать его с визитом канцлера Германии Олафа Шольца.

Впрочем, это совсем не значит, что российский президент это обращение обязательно удовлетворит.

В настоящее время у Кремля есть два базовых варианта использования этого инструмента. Какой бы из них Путин ни выбрал – оба будут иметь серьезные дипломатические и даже военные последствия.

Первый – не признавать, но предложить россиянам другую "победу". Такая победа может быть исключительно в сфере переговоров с Западом и Украиной.

Если в ближайшие дни Путин соответствующий указ не подпишет, Украине следует ожидать ужесточения давления и со стороны Москвы, и со стороны части наших европейских партнеров.

По этому сценарию Россия может попытаться в срочном порядке созвать нормандскую встречу советников, где поставит вопрос ребром: либо они признают субъектность псевдореспублик, либо Украина соглашается на начало активного обсуждения политических пунктов "Минска" в ТКГ, в том числе прямого диалога с оккупационными администрациями.

Альтернативный вариант развития событий – Путин признает независимость этих образований.

Это может произойти либо в ближайшие дни, либо чуть позже, если попытка выторговать что-то у Запада и Украины провалится.

Такой сценарий дипломатически играет Украину на руку.

Виновной в выходе из Минских договоренностей для всех западных правительств будет Россия.

Однако одновременно выход России из Минских договоренностей с высокой долей вероятности увеличивает риски масштабного военного обострения.

В целом растет вероятность сценария, когда новое наступление РФ начнется с оккупированного Донбасса.

Какой бы сценарий ни выбрал Владимир Путин, не в меньшей степени все зависит от действий Киева.

Подробнее – в материале Марии Золкиной Шаг к признанию ОРДЛО: какие риски и возможности для Украины несет выход РФ из Минских соглашений.